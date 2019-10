OFFICIEL : La Chine accueillera la Coupe du monde des clubs 2021

Il s'agira de la première édition qui se disputera à 24 équipes (et non plus sept), une réforme voulue par le président de la fédération internationale de football GianniInfantino.



L'annonce de l'attribution a été faite devant la presse par M. Infantino à l'issue d'une réunion du Conseil de la FIFA à Shanghai (est), dont les membres ont choisi le pays asiatique "à l'unanimité", a-t-il souligné.



Cette décision crédibilise l'organisation à moyen terme d'un Mondial par le géant chinois -- un rêve de son président Xi Jinping et de nombreux habitants, le football étant très suivi en Chine.



Gianni Infantino a confirmé que la Chine était le seul candidat crédible envisagé pour cette édition de la Coupe du monde des clubs, qui réunira en juin 2021 les plus grandes stars du ballon rond.



"C'est une décision historique pour le football", a-t-il déclaré. "Ce sera une compétition que chaque personne, chaque enfant et quiconque aimant le football attendra avec impatience."



Gianni Infantino, réélu en juin pour un deuxième mandat, avait alors indiqué vouloir atteindre "50 milliards de dollars" de revenus commerciaux pour cette Coupe du monde des clubs réformée.



Mais selon un proche du dossier interrogé par l'AFP, ce chiffre est "difficilement crédible".



Football féminin



L'actuelle version de la Coupe du monde des clubs oppose sept équipes, dont le vainqueur de la Ligue des champions européenne. Les éditions 2019 et 2020 auront lieu au Qatar.



Gianni Infantino a par ailleurs annoncé jeudi que son organisation doublera le budget destiné au développement du football féminin, le portant à un milliard de dollars (898 millions d'euros) sur les quatre prochaines années.



"Le Conseil (de la FIFA) a décidé d'allouer 500 millions en plus des 500 millions déjà budgétisés", a-t-il précisé.



Le principe d'une Coupe du monde des clubs à 24 équipes a certes été adopté par le Conseil de la FIFA en mars à Miami. Mais sans les voix de l'UEFA, qui dénonce le manque de transparence du président et la concurrence à sa réforme de la Ligue des champions.



Gianni Infantino a confirmé jeudi que le tournoi réformé comprendra huit équipes européennes.



La nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs se disputera tous les quatre ans et remplace la Coupe des confédérations.



La Chine, deuxième économie mondiale, devient de plus en plus influente auprès de la FIFA.



Le conglomérat chinois Wanda est désormais partenaire de la fédération internationale, et le producteur de smartphones Vivo est sponsor de la Coupe du monde.



Mais le pays est seulement 68e au classement Fifa et Pékin a fait du développement de ce sport une priorité nationale, avec pour objectif d'accueillir puis de remporter un jour le Mondial.



"Quelqu'un d'autre !"



L'hypothèse d'une candidature de la Chine pour l'édition 2030 a été évoquée.



Mark Dreyer, un spécialiste du sport chinois basé à Pékin, souligne que le pays a une expérience désormais très significative en matière d'organisation de grands rendez-vous internationaux.



"Mais je crains que les autres candidats (pour 2030) n'utilisent cette attribution (de la Coupe du monde des clubs) contre la Chine", estime M. Dreyer, fondateur du site internet 'China Sports Insider'.



"Ces pays pourraient dire : les Chinois ont déjà obtenu quelque chose de la FIFA (...), donc donnez le Mondial à quelqu'un d'autre !"



Gianni Infantino a par ailleurs été interrogé jeudi par la presse sur le fait de savoir si les footballeurs venant jouer lors de la Coupe du monde des clubs 2021 devront s'autocensurer.



Une question en référence au récent tollé provoqué en Chine par le tweet d'un dirigeant de l'équipe de basket NBA des Houston Rockets, qui avait soutenu les manifestations dans le territoire autonome chinois de Hong Kong.



"Tout le monde peut dire ce qu'il veut", a déclaré M. Infantino.



"En ce qui nous concerne, nous essayons d'utiliser le football comme un catalyseur pour le positif, et jamais pour le négatif."



Avec Besoccer.fr