OGC Nice : Mario Balotelli n’en peut plus de ses coéquipiers

Le teaser de Canal Plus diffusé sur les réseaux sociaux vendredi soir pourrait bien provoquer des dommages collatéraux au sein de l’OGC Nice. Dimanche, la chaîne cryptée va diffuser un nouveau numéro d’Intérieur Sport consacré à l’entraîneur du Gym Patrick Vieira. Et pour dévoiler l’événement, Canal propose une vidéo où on y découvre une discussion à bâtons rompus entre Vieira et son attaquant Mario Balotelli. Une scène qui se déroule à la fin d’une séance d’entraînement.

Dans ce passage, l’international italien laisse transparaître une certaine frustration sur le niveau de ses partenaires niçois. Visiblement irrité par la situation, Super Mario s’en confie à son entraîneur. Des échanges improbables qui mettent en exergue la lassitude du buteur transalpin qui ne conçoit pas le manque d’exigence quotidienne de ses coéquipiers à l’entraînement. « On n’aligne pas deux passes. C’est difficile de jouer comme ça. On a fait un exercice… Je n’ai pas les mots. Il y a quatre mètres entre nous et en tout, je n’ai eu que quatre bonnes passes en vingt minutes de travail », commence à expliquer l’ancien Milanais. Mario Balotelli fustige le niveau de ses partenaires Très expansif sur le sujet, Balotelli décide de pousser le débat plus loin avec son coach, et en profite pour disserter sur son état d’esprit du moment. « Aujourd’hui par exemple, j’ai raté un tir. J’ai envoyé le ballon au-dessus, ce qui n’est pas bien. Je m’énerve parce que je veux marquer. Eux, ils ratent et te disent : ’Ça ira la prochaine fois’. Non, va te faire foutre ! Tu rates, tu t’énerves », révèle le buteur des Aiglons. Jadis, Mario Balotelli a évolué dans des grosses écuries européennes comme l’AC Milan, Manchester City ou encore Liverpool, sans pour autant y laisser un souvenir impérissable à chaque fois. Mais le natif de Palerme clame son désir de porter à nouveau les couleurs d’une grande équipe.

« Moi, je veux retourner jouer avec ces équipes », revendique ainsi l’intéressé. Face aux revendications de son joueur vedette, Patrick Vieira prône l’apaisement et se montre conciliant avec ce dernier. « Je sais mais c’est encore possible. Mais toi, tu as besoin de l’aide de tes coéquipiers. Et pour avoir cette aide, tu dois être un exemple, tu dois être celui qui montre aux autres que pour bien faire, il faut s’impliquer », rétorque ainsi le champion du monde 98. Un échange entre les deux hommes qui pourrait bien provoquer un gigantesque tollé au sein de l’OGC Nice. Depuis samedi matin, la vidéo de ce débat entre les deux protagonistes n’était plus disponible sur les réseaux sociaux. Annoncé partant l’été prochain, Mario Balotelli n’a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison. Le numéro neuf niçois bénéficiait encore d’une certaine immunité au sein des supporters du Gym. Pas sûr que celle-ci se poursuive avec de tels propos...