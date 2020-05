OM : André Villas-Boas a refusé l'offre de prolongation !

La partie de poker menteur bat son plein à l'Olympique de Marseille. Satisfait d'avoir réussi à permettre au club phocéen de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, André Villas-Boas a vite déchanté. Bien conscient des problèmes financiers de l’OM, le Portugais a toutefois eu la désagréable surprise d’apprendre, lors d’un rendez-vous avec Jacques-Henri Eyraud, qu’il n’aurait pas les moyens nécessaires pour confirmer cette excellente saison 2019/2020 et réaliser un bon parcours européen.



Une déception à laquelle s’est ajoutée de la colère après l’annonce du départ de l’homme qui l’a convaincu de venir sur le Vieux port, son ami Andoni Zubizarreta. Depuis, les supporters olympiens tremblent puisque AVB a lié son avenir à celui de l’Espagnol. Mais alors qu’un départ semblait acté, une information a redonné le sourire au peuple phocéen hier soir. Villas-Boas pourrait finalement rester. Quelques instants plus tard, La Provence indiquait même qu’une offre de prolongation avait été transmise à l’entraîneur.



L'offre de l'OM pour sauver la face

Mais aujourd’hui, il semble que cette proposition a surtout été faite pour permettre aux dirigeants phocéens de ne pas perdre la face médiatiquement. Dans son édition du jour, La Provence titre en effet « Une prolongation pour rien ? », tant les détails de l’offre transmise (un an plus une autre année en option) n’ont pas de quoi semer le doute dans l’esprit d’AVB (il gardait le même salaire, aucune augmentation). « La prolongation porte sur une saison aux mêmes conditions. Une offre pour la forme… » écrit ensuite le quotidien.



Sans surprise, L'Equipe est venu confirmer la tendance en affirmant que Villas-Boas a refusé la proposition de l’OM reçue hier en fin de journée. Rien n'indique pour le moment qu'AVB a renoncé à honorer son contrat jusqu'à son terme et découvrir la Ligue des Champions à Marseille. Mais ce refus vient tout de même renforcer le sentiment qu'un départ n'a jamais été aussi proche. A suivre.