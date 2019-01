OM : ça brûle pour Mario Balotelli !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est enfin imposé en Ligue 1. Les Phocéens ont été l’emporter en Normandie, du côté de Caen, sur le score d’un but à zéro grâce à Morgan Sanson. Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle que les amoureux de l’OM auront en leur possession ce lundi. En effet, d’après les informations de La Provence et de L’Équipe, Mario Balotelli devrait s’engager très rapidement avec le club coaché par Rudi Garcia.

L’entraîneur marseillais aurait même à nouveau eu l’attaquant italien au téléphone après la victoire contre les hommes de Fabien Mercadal. Si le joueur souhaite bien rejoindre la Cité Phocéenne, c’est Mino Raiola, son agent, qui décide du tempo. Les deux médias s’accordent ce matin pour dire que l’accord est quasiment total et qu’il portera sur une durée de six mois, soit jusqu’à la fin de la saison. Le Transalpin touchera un salaire d’environ trois millions d’euros pour cette période. Quel est son état physique ? Ce dimanche soir, il ne restait que quelques détails, comme les primes, à fixer pour que le contrat soit signé. Rudi Garcia aimerait même pouvoir compter sur l’international italien pour la rencontre, qui s’annonce périlleuse et sous les yeux de Frank McCourt, face à Lille vendredi prochain. Le technicien français pourrait donc aligner un vrai numéro neuf tout en se passant de Germain et Mitroglou.

Toutefois, les bémols sont nombreux. Le premier est : tant qu’on a pas vu le Niçois avec le maillot de l’OM...Il ne faudra pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, le second est son niveau. Il n’a pas joué depuis plus d’un mois et surtout il n’a scoré à aucune reprise cette année en Ligue 1. Même s’il se montre affûté sur les réseaux sociaux, on ne sait que trop peu de choses sur son réel état physique et il devrait manquer de rythme. Mais ça reste un excellent coup pour l’OM !