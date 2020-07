OM, dossier Pape Gueye : Watford ne va pas lâcher

Alors que le projet de rachat porté par le duo Ajroudi-Boudjellal monopolise l'attention de l'actualité marseillaise, l'OM enchaîne les bons coups. Ainsi, après avoir réussi à retenir André Villas-Boas, le club phocéen a annoncé la prolongation de Dimitri Payet et les signatures de plusieurs contrats professionnels. Et sauf surprise, une autre bonne nouvelle va arriver : le recrutement de Pape Gueye.



Agé de 21 ans le milieu de terrain sort d'une saison au Havre (25 matches, 2 passes décisives) et avait clairement affiché son envie de rallier la Canebière. «Pape veut jouer en Ligue 1 deux ou trois ans avant de partir à l'étranger, et l'OM est clairement dans sa short-list. Ce serait un super club pour lui», avait confié récemment un proche.



Sauf que le dossier Gueye n'est pas simple. Pour rappel, le natif de Montreuil s'était engagé l'hiver dernier avec la formation anglaise de Watford. Entre temps, le joueur a dénoncé son contrat, estimant que son ancien agent (qui avait géré la transaction) l'avait floué, notamment au niveau du salaire. Depuis, Gueye se considère comme un joueur libre.



Watford discute avec l'OM

Du coté de l'OM, La Provence annonce que les dirigeants olympiens ont étudié le dossier et que rien n'a empêché le milieu de passer sa visite médicale. Mieux, le média ajoute que le joueur devrait même être présenté ce matin. Sauf que L'Equipe indique qu'il va quand même falloir gérer un attendu retour de bâton de Watford.



Un scénario prévisible puisque le quotidien nous apprend que Gueye a même adressé un courrier à tous ses courtisans les prévenants de possibles poursuites des Hornets en cas de signature. Pas vraiment surprenant puisque le club britannique revendique un contrat jusqu'en 2025 homologué par la Premier League. L'OM trouvera-t-il un terrain d'entente ? Le Daily Mail révèle que Watford serait en discussions avec les Marseillais pour trouver un accord.