Sénégal : 23 804 nouvelles entreprises enregistrées au troisième trimestre 2026

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié, jeudi 29 octobre, son bulletin trimestriel sur les nouvelles immatriculations. Au troisième trimestre de 2026, le Répertoire national des entreprises et associations (Rnea) a enregistré 23 804 nouvelles immatriculations, soit une hausse de 7,3 % par rapport au trimestre précédent où 22 180 unités avaient été recensées. En glissement annuel, la progression est de 17,8 % par rapport au troisième trimestre de 2025.



Selon des informations rapportées par Libération, les entreprises individuelles restent largement majoritaires avec 71,6 % des enregistrements sur la période. Elles sont suivies des Groupements d'intérêt économique (Gie) qui représentent 7,5 % des immatriculations, puis des Sociétés à responsabilité limitée (Sarl) avec 2,8 % et des Sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée (Suarl) avec 2,4 %.



Sur le plan sectoriel, le commerce prédomine, concentrant 28,8 % des créations de personnes morales et 70,5 % de celles des entreprises individuelles. Pour ces dernières, les autres secteurs les plus représentés sont les services aux entreprises (6 %), les services personnels et divers (5,7 %), le transport et les télécommunications (4,3 %), l'agriculture, l'élevage et la pêche (3,9 %) et le bâtiment et travaux publics (3,3 %). À l'inverse, les industries textiles (1,5 %) et alimentaires (1,1 %) occupent une place marginale.



Une forte concentration des entreprises à Dakar



La répartition géographique confirme la forte concentration à Dakar, qui regroupe à elle seule 51,7 % des nouvelles immatriculations. Les régions de Thiès (14,4 %) et de Diourbel (7,3 %) arrivent ensuite. Les proportions les plus faibles sont enregistrées à Sédhiou (1,5 %), Kaffrine (1,3 %) et Kédougou (0,9 %).



Selon l'Ansd, le profil des créateurs d'entreprises individuelles révèle une prédominance masculine avec 67,6 % des enregistrements contre 32,4 % pour les femmes. Par tranche d'âge, les 25-34 ans constituent la catégorie la plus représentée avec 39,6 % des nouvelles immatriculations au troisième trimestre 2026, tandis que les moins de 25 ans ne représentent que 13,2 %.