Mondial U15: le Sénégal termine quatrième de la Division B

Classés quatrièmes de la Division B, les "Lionceaux" bouclent leur parcours avec un bilan de sept victoires et 47 buts inscrits en dix rencontres.



Le Sénégal a terminé sa participation à la Coupe du monde et au Festival U15 de la FIFA 2026 par une défaite face à l’Argentine à l’issue de la séance des tirs au but.