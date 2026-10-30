Mondial U15: le Sénégal termine quatrième de la Division B

Le Sénégal a terminé sa participation à la Coupe du monde et au Festival U15 de la FIFA 2026 par une défaite face à l’Argentine à l’issue de la séance des tirs au but.
Classés quatrièmes de la Division B, les "Lionceaux" bouclent leur parcours avec un bilan de sept victoires et 47 buts inscrits en dix rencontres.
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