ONFP : Mamadou Lamine Massaly démissionne de son poste de PCA et solde ses comptes avec le régime actuel

Mamadou Lamine Massaly n'est plus le Président du Conseil d’Administration (Pca) de l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP). Il a démissionné de son poste pour, dit-il, "faire face aux complots ourdis par le régime actuel, sur le dos des Sénégalais". Dans une longue tribune, le responsable politique du parti de l'Alliance pour la République (Apr) à Thiès ( 70 kilomètres de Dakar) a dénoncé les pratiques du nouveau régime qui, selon lui, leur "Projet vendu aux Sénégalais", n'est que "du toc".



"J’ai décidé de démissionner du poste de Président du Conseil d’Administration de l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP), pour désormais faire face aux complots ourdis par le régime actuel, sur le dos des Sénégalais", fait savoir le responsable politique de l'Apr à Thiès.



M. Massaly n'a pas manqué de jeter des piques aux nouvelles autorités. "Comme vous le savez, le 24 mars 2024, le peuple souverain a décidé de tracer une nouvelle trajectoire, en signant une troisième alternance politique et démocratique, portant du coup au pouvoir une nouvelle équipe, cristallisant tous les espoirs, notamment ceux de la jeunesse", peut-on lire dans la note.



Il poursuit: "Mais malheureusement, force est de constater, que tous ces espoirs ont été trahis, pour la simple raison qu’en lieu et place d’un programme alternatif, les porteurs de ce que les tenants du pouvoir appellent pompeusement le PROJET, n’ont vendu aux Sénégalais, notamment à la jeunesse, que du toc, de la tromperie pure et dure, du saupoudrage et de la tartufferie. C’est dire en réalité, que ce PROJET n’existe que dans l’imagination fertile des vendeurs de chimères et d’illusions".



Pour M. Massaly, "La seule arme d’une autorité à la tête vide, aux ambitions limitées, c’est d’insulter la Justice et les Institutions de la République, dont l’Assemblée Nationale".



Se faisant dans la menace, Mamadou Lamine Massaly informe le Premier ministre, Ousmane Sonko et son équipe qu'il leur fera face. "Les Sénégalais ont trop laissé faire, mais nous allons nous dresser contre tous les pyromanes, d’où qu’ils viennent (...).