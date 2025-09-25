ONU : Bassirou Diomaye Faye plaide pour une mobilisation mondiale en faveur de la jeunesse

À New York, lors du 30ᵉ anniversaire du Programme d’action mondial pour la jeunesse, le président Bassirou Diomaye Faye a placé la jeunesse au cœur de son intervention. Il a rappelé que « la jeunesse n’est pas seulement l’avenir : elle est le présent et la force motrice du monde », appelant la communauté internationale à bâtir une dynamique collective autour de cette frange décisive de la population.
Soulignant que 75 % de la population sénégalaise est âgée de moins de 35 ans, le Chef de l’État a plaidé pour « un dialogue intergénérationnel renforcé et une éducation adaptée aux besoins réels du marché. » Il a insisté sur la nécessité d’une véritable écoute des jeunes et de leur participation pleine et entière aux décisions qui façonnent l’avenir des sociétés.
« Investir dans la jeunesse, c’est investir dans l’avenir », a-t-il affirmé, réitérant l’engagement du Sénégal à placer les jeunes au centre de ses politiques publiques. Pour lui, la jeunesse représente à la fois un moteur de progrès, un levier de stabilité et un gage de paix durable.
