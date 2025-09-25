ONU : Bassirou Diomaye Faye plaide pour une mobilisation mondiale en faveur de la jeunesse

À New York, lors du 30ᵉ anniversaire du Programme d’action mondial pour la jeunesse, le président Bassirou Diomaye Faye a placé la jeunesse au cœur de son intervention. Il a rappelé que « la jeunesse n’est pas seulement l’avenir : elle est le présent et la force motrice du monde », appelant la communauté internationale à bâtir une dynamique collective autour de cette frange décisive de la population.Soulignant que 75 % de la population sénégalaise est âgée de moins de 35 ans, le Chef de l’État a plaidé pour « un dialogue intergénérationnel renforcé et une éducation adaptée aux besoins réels du marché. » Il a insisté sur la nécessité d’une véritable écoute des jeunes et de leur participation pleine et entière aux décisions qui façonnent l’avenir des sociétés.« Investir dans la jeunesse, c’est investir dans l’avenir », a-t-il affirmé, réitérant l’engagement du Sénégal à placer les jeunes au centre de ses politiques publiques. Pour lui, la jeunesse représente à la fois un moteur de progrès, un levier de stabilité et un gage de paix durable.