ONU: la Sénégalaise Coumba Sow nommée coordonnatrice résidente au Togo

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a nommé la Sénégalaise Coumba Sow au poste de Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Togo. Cette nomination constitue une étape importante dans la carrière de cette experte en développement durable, et reflète son engagement et sa contribution à l'avancement des objectifs de l’ONU.



Dans son nouveau rôle de Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Togo, Coumba Sow est appelée à apporter une contribution significative au développement du pays. Elle continuera à représenter avec fierté le Sénégal et l’Afrique, tout en s’engageant activement à promouvoir les initiatives locales de développement durable.



Coumba Sow n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude sur son compte X, remerciant la direction de la FAO pour la confiance qui lui a été accordée au cours de ses 18 ans et 8 mois de service. Elle a également rendu hommage aux équipes avec lesquelles elle a collaboré à travers le monde, soulignant que ses succès ont été rendus possibles grâce à leur soutien et leur engagement.

« Je remercie également les femmes fortes qui m’ont accompagnée, me montrant que c’était possible, ainsi que les hommes qui ont soutenu une jeune femme dans son ascension », a-t-elle déclaré.