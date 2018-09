Obama défie Trump avant les élections de mi-mandat

Le professeur en chef est de retour dans l'arène. Après vingt mois passés loin des projecteurs, Barack Obama sort de son silence et se lance sur le sentier de la guerre contre Donald Trump, à deux mois des législatives de mi-mandat.



Vendredi, lors d'un discours devant l'université de l'Illinois, il a exhorté les jeunes à voter pour «restaurer l'honnêteté, la décence et la légalité dans notre gouvernement». Samedi, il est allé soutenir sept démocrates en campagne dans des fiefs républicains en Californie. Jeudi prochain, il sera dans l'Ohio au côté de l'aspirant gouverneur Richard Cordray. Dans la foulée, il se rendra en Pennsylvanie et retournera dans l'Illinois avant la fin du mois. À la faveur de l'été, il a apporté son soutien à 81 candidats démocrates dans 14 États. Une sélection qui met l'accent sur la jeunesse et la diversité, avec l'intention de favoriser l'émergence des prochains dirigeants de son parti.



