Objectif de Développement Durable 6 : le Sénégal mise sur l’assainissement autonome pour couvrir 60 % de la population

Pour atteindre l'Objectif de Développement Durable (ODD) 6, qui vise à garantir l'accès à l'assainissement pour tous, le Sénégal doit se tourner vers l'assainissement autonome. Selon Mme Penda Thiam Sèye, chef de la cellule de l'assainissement autonome à l'ONAS, ce choix est motivé par le coût élevé de l'assainissement collectif. « Actuellement, l'assainissement autonome couvre 60% de la population sénégalaise », a-t-elle indiqué lors d’une rencontre à Thiès. Mme Sèye a affirmé que « l'assainissement autonome est essentiel pour atteindre les ODD, étant donné les limitations financières de l'assainissement collectif. »



Mouhamadou Guèye, conseiller technique à l'ONAS, a mis en avant les opportunités offertes par les boues de vidange (résidus extraits de systèmes d'assainissement), « qui peuvent être valorisées en engrais organique, biocharbon ou biogaz. »



Toutefois, à l’en croire, « le potentiel de valorisation des boues de vidange reste sous-exploité, avec une masse critique encore insuffisante. Les efforts doivent se concentrer sur l'augmentation de cette capacité pour créer une économie circulaire, générer des emplois verts et préserver l'environnement. »



Mme Seynabou Diokhané Mbow de Speak Up Africa a ajouté que « la collecte, le traitement et l'évacuation des déchets, est crucial pour protéger la santé publique et améliorer l'environnement. »



Speak Up Africa, en collaboration avec l'ONAS, œuvre pour un changement de politique et une sensibilisation accrue afin d'atteindre les ODD, en mettant l'accent sur le développement durable et la santé publique, a relaté Seneweb.