Octobre rose : L’Association des Femmes de l’ANACIM apporte sa contribution à la sensibilisation

L’Association des Femmes de l’ANACIM (AFACIM) a organisé ce mardi 26 octobre dans l’après-midi sa journée de sensibilisation dans le cadre du mois d’octobre rose.



La Présidente de l’AFACIM, Mme Dan Cissokho Tall, a dans son allocution, relevé toute l’importance de la sensibilisation car « lorsqu’il est détecté à un stade précoce, le cancer du sein se guérit dans plus de 9 cas sur 10 ».



Le Directeur Général de l’ANACIM, Sidy Gueye qui a félicité et encouragé l’AFACIM dans son combat a souligné que « la mortalité par cancer du sein a diminué de 1,5 % par an grâce à la précocité des diagnostics et aux progrès de la prise en charge ».



Pour cette activité de sensibilisation, l’AFACIM a organisé une conférence autour des thèmes : « Prise en charge de la pathologie mammaire en milieu professionnel », traité par le médecin-radiologue Boubacar Kemesso avec une contribution du médecin-évaluateur de l’ANACIM, Docteur Mbacké Dia et « Activités professionnelles et contraintes socio-culturelles chez les femmes travailleuses », développé par le sociologue, Dr Djiby Diakhaté.



Plusieurs entités étaient représentées entre autres AIBD SA, TSA, Transair, Air Sénégal mais aussi le ministère du Tourisme et des Transports aériens, en la personne de la conseillère aux affaires sociales du ministre. Du théâtre-forum et un cocktail ont agrémenté la cérémonie.