Officiel ! Iniesta met un terme à sa carrière internationale

C'est tout une page qui se ferme après l'élimination de l'Espagne en Huitième de finale du Mondial par la Russie ce dimanche 1 juillet (4-3 après tirs au but). L'un des principaux symboles de la domination espagnole du football mondial entre 2010 (championne du monde) et 2012 (championne d'Europe) vient d'annoncer qu'il arrête sa carrière internationale.



En effet, Andres Iniesta ne portera plus les couleurs de l'Espagne. C'est fini ! Adieu Don Andres...