Officiel ! Jean-Michaël Seri débarque à Fulham

IL y a tout juste un an, Jean-Michaël Seri (26 ans) aurait pu s’engager avec le FC Barcelone, mais l’OGC Nice l’avait finalement retenu. Au sortir de sa troisième saison sous la tunique des Aiglons, le milieu de terrain est cette fois bel et bien parti. Et alors qu’on l’annonçait du côté de Naples, Chelsea ou Dortmund, l’Ivoirien a décidé de rejoindre... Fulham.Annoncé par le site Foot mercato dans la nuit, le Gym et le club londonien ont trouvé un accord pour le transfert de l’ancien pensionnaire de Paços de Ferreira, considéré comme l’un des meilleurs à son poste en Ligue 1 ces dernières années (103 matches, 12 buts). Montant estimé de l’opération : 25 M€. Un sacré transfert, comme l’a souligné le propriétaire de l’écurie anglaise Tony Khan.« Je suis ravi d’annoncer que le milieu de terrain Jean-Michaël Seri nous rejoint, en provenance de Nice. Il était notre priorité absolue. C’est un grand jour pour Fulham. Nous sommes en extase devant l’arrivée de Jean-Michaël dans notre équipe pour notre retour en Premier League », a-t-il lâché, le sourire aux lèvres.L’Éléphant (18 sélections), lui, s’est engagé avec les Cottagers, promus en Premier League, jusqu’en juin 2022. Un contrat de quatre ans, donc, qui dispose d’une option pour une année supplémentaire. Sa science de la passe et du placement devrait faire merveille en Angleterre. Les pensionnaires de l’Allianz Riviera, qui ont confirmé le transfert, vont donc désormais devoir trouver un remplaçant à la hauteur.