Officiel !!! Manchester United annonce la fin de l'aventure avec Zlatan

#MUFC has agreed to the termination of Zlatan Ibrahimovic’s contract with immediate effect.



Club statement: https://t.co/F0vdXLBPFA pic.twitter.com/ISJVCCjYre — Manchester United (@ManUtd) 22 mars 2018

C'est fini entre Manchester United et Zlatan Ibrahimovic. Le club anglais vient de l'annoncer, via son compte Twitter. Donc au moment où ces lignes sont publiées, le géant suédois n'est plus un joueur de Manchester United, puisque la décision a été prise avec effet immédiat. Zlatan Ibrahimovic devrait signer d’ici la fin de semaine en faveur du Los Angeles Galaxy selon ESPN. Il n’a plus joué en club depuis le 26 décembre dernier* Manchester United a résilié le contrat de Zlatan Ibrahimovic avec effet immédiat