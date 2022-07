Officiel ! Ousmane Dembélé prolonge à Barça jusqu'en 2024

Ousmane Dembélé prolonge à Barça jusqu'en 2024. La nouvelle a été donnée par le club dans un communiqué rendu public ce jeudi. "Le FC Barcelone et Ousmane Dembélé sont tombés d'accord sur la signature d'un contrat de l'attaquant français allant jusqu'au 30 juin 2024. Le jeudi 14 juillet, il signera son contrat à la Ciutat Esportiva Joan Gamper ", lit-on dans le document.



Dembélé arrive au Barça à l'été 2017, à l'âge de 20 ans, en provenance du Borussia Dortmund. Il débute en équipe première le 9 septembre, en Liga, contre l'Espanyol. Ce jour-là, les Catalans s'imposent 5-0 lors de cette rencontre où l'attaquant français délivre une passe décisive pour Luis Suarez.



En 149 matches avec le FC Barcelone, l'ancien rennais brille par ses dribbles et sa qualité à délivrer des passes décisives, notamment lors de la saison 2021/22, où il termine meilleur passeur de la Liga avec 13 offrandes.



Au total, il a réussi 34 passes décisives et marqué 32 buts (17 du gauche et 15 du pied droit). Il compte 2 Ligas (2017/18 et 2018/19), 2 Coupes du Roi (2017/18 et 2020/21) et une Supercoupe d'Espagne à son palmarès (2018/19).