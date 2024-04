Officiellement installé dans ses fonctions de ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine prône le respect de la dignité humaine.

Après la mise sur pied du gouvernement, place aux passations de service. Le nouveau gouvernement ne compte plus perdre de temps pour se mettre au travail comme l’avait indiqué le Premier ministre Ousmane Sonko. Cet après-midi, au ministère de l’intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé a passé le témoin au général Jean Baptiste Tine. Ainsi après l’avoir félicité pour le bon déroulement de la présidentielle et autres, il est revenu sur la mission qui l’attend à la tête de ce « ministère stratégique ».



Le nouveau patron du ministère de l’intérieur lors de sa prise de parole s’est dit honoré de succéder à Makhtar Cissé à ce poste et compte relever avec brio le défi qui l’attend. « En prenant les rênes du ministère de l’Intérieur, j’hérite d’une institution qui a accueilli beaucoup de générations de commis de l’Etat. Je peux compter sur l’expertise et la disponibilité de mes collaborateurs ici présents pour continuer ma mission. M. le ministre Moctar Cissé, vous succéder à ce ministère est un défi, un plaisir et un honneur », a soutenu M. Tine.



Le Général n’a pas manqué de louer le succès de son prédécesseur, qui pour lui est un commis très perspicace. « En effet, vous êtes un grand commis de l’Etat engagé très perspicace dans le domaine du leadership transformationnel. La preuve, en un laps de temps très court vous avez pu conduire avec brio les dernières opérations électorales qui se sont déroulées dans une atmosphère particulièrement périlleuse. C’est donc avec grand plaisir que j’hérite de ce flambeau que je m’engage à porter toujours plus haut selon les orientations du Président pour le plus grand succès de notre pays", a dit le général. Ainsi, Jean Baptiste Tine appelle ses collaborateurs du ministère de l’intérieur au respect des droits de l’homme, à la dignité humaine dans le cadre de leurs activités.



Conscient du conflit entre la sécurité de l’Etat et le peuple souverain, le général Jean Baptiste Tine, a annoncé des concertations avec les travailleurs de son ministère notamment ses collaborateurs et les a exhorté tout de même à veiller au respect de la dignité humaine. « De plus en plus, la sécurité d’Etat entre en conflit avec la sécurité humaine. Il s’agit de concilier les deux, en nous centrant sur nos concitoyens par la proximité mais surtout l’inclusivité. Il faut discuter avec nos concitoyens, il faut humaniser notre action, respecter les droits de l’homme, la dignité humaine dans tout ce que nous faisons. C’est pourquoi, nous devons préserver les atouts précieux que sont la stabilité politique et la solidité des institutions de notre pays. Pour cela, je lance un appel à tout le personnel du ministère de l’Intérieur de sens à trouver des solutions consensuelles, discutées », a lancé le nouveau ministre de l’Intérieur.



Jean Baptiste Tine a également fait savoir que « le ministère de l’intérieur est un ministère stratégique pour la stabilité de notre pays et pour nos populations. En tant que ministre de l’intérieur, mon action à vocation de participer au développement de notre pays à travers tous les démembrements de ses institutions ».