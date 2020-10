On a mis un nom et un visage sur le "fameux" témoin de Mansour Faye

Le "fameux" témoin de Mansour Faye, qui aurait assisté à sa rencontre avec Ousmane Sonko au cours de laquelle, selon les propos du beau-frère de Macky Sall, le leader de Pastef sollicitait une audience avec le chef de l’État, a un nom et un visage.



Selon les quotidiens sénégalais Vox Populi et L’AS, il s'agit du magistrat Cheikh Issa Sall, actuel Directeur général de l’Agence de développement municipal (ADM).



Il était, à l'époque, Secrétaire général à la Délégation générale à la Solidarité nationale et à la Protection sociale que dirigeait Mansour Faye.



Le peuple n'attend plus que le mystérieux élément sonore qui confirmerait la tenue de cette fameuse audience qui se serait déroulée en 2014.