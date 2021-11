On en sait un peu plus sur les raisons qui ont poussé le Docteur à tuer ses trois enfants

Un après-midi horrible a débuté ce dimanche 07 novembre 2021 au quartier Sacré-Coeur de Dakar. Un médecin-dentiste du nom de Docteur Falla Paye a tué ses trois enfants avant de se donner la mort.



D’après les informations obtenues par Dakar Actu, sur le mobile et aussi sur les circonstances du crime, le Docteur Paye était en instance de divorce et n’était plus en odeur de sainteté avec son épouse.



Nos confrères de se demander s’il aurait décidé, à cause de ça, de la faire payer en la privant de ses enfants, s’il perdu leur garde ?



Le fait est que le médecin a conduit ses deux filles et son garçon à son cabinet à l'immeuble Sokhna Astou Lo, ou son frère, le Docteur Mbaye Paye plus, tient aussi ses propres bureaux, pour leur administrer une injection mortelle.



Pour le moment, le liquide qu’il leur a injecté n’est pas encore déterminé, mais il a entraîné la mort immédiate des gamins. C’est ainsi qu’à son tour, le médecin s’est donné la mort. Les corps ont été transportés à l’hôpital pour autopsie après les constatations d’usage de la police.