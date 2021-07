Opération de la Gendarmerie à la Cité « Imbécile » : plusieurs arrestations et armes saisies

La gendarmerie a encore fait un gros coup ce samedi à Hann-Mariste. Les éléments du Lieutenant Colonel Abdou Mbengue, commandant la Légion Ouest de la Gendarmerie nationale ont nettoyé la "Cité Imbéciles", où ils ont interpellé 2.071 personnes dont 115 femmes. Les personnes interpellées sont originaires de 7 pays dont le Sénégal.



Selon le Lieutenant Colonel qui conduisait l'opération, 28 personnes ont été arrêtées pour infractions à la loi pénale, 3 pour recel, 9 pour détention et usage de chanvre indien et 16 pour détention d'armes blanches. Elle seront toutes déférées, à l'en croire.



Parmi le matériel saisi, il y a des gourdins, des coupes-coupes, des pieds de biche, des câbles électriques qui appartiendraient au Ter, un moteur hors-bord et 22 cornets de chanvre indien. Pour cette opération de sécurisation, la gendarmerie a mobilisé 422 gendarmes, six chiens.