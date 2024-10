Opération de sécurisation à Dakar : 493 individus arrêtés pour divers délits

La police sénégalaise a lancé une vaste opération de sécurisation dans les zones sensibles du pays pour renforcer la protection des citoyens et de leurs biens. Cette action, coordonnée par la Direction de la sécurité publique (DSP), a abouti à l’arrestation de 493 personnes pour divers délits.



Parmi les interpellations, on recense « 81 individus pour ivresse publique manifeste, 42 pour nécessités d’enquête, et neuf pour détention de chanvre indien. » D’autres motifs d'arrestation incluent la conduite sans permis, l'offre et la cession de pilules d’ecstasy, ainsi que l’usage de chanvre indien », informe Seneweb.



La police a également appréhendé plusieurs personnes pour des actes de violence, tels que des coups et blessures volontaires, des rixes sur la voie publique, et des menaces de mort.



En parallèle, les services de police ont immobilisé 71 motos et mis en fourrière 23 véhicules pour diverses infractions au code de la route, au cours de la nuit de mardi à mercredi.