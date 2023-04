Opération de sécurisation routière : la police immobilise 1.832 motos sur toute l’étendue du territoire

1.832 motos ont été immobilisées pour défaut de port de casques par les policiers vendredi dernier, lors opération de contrôle du port chez les motocyclistes.



À en croire « Rewmi Quotidien », ladite opération qui a été menée sur toute l’étendue du territoire a permis de collecter près de 5 millions F CFA d'amendes.



Le journal renseigne que les forces de l’ordre ont mené ces actions dans le but de renforcer la lutte contre les accidents de la circulation où les conducteurs de motos sont les plus impliqués et le plus souvent il y a des morts pendant ces drames.