Opération policière à Louga: démantèlement présumé d'un réseau de prostitution avec une mineure

Une opération policière dans la ville de Louga a permis de démanteler un réseau de prostitution. Suite à des informations anonymes, le commissariat central s'est rendu chez un certain A. G., au quartier Santhiaba. D'après L'Observateur, deux jeunes femmes, âgées de 22 et 15 ans, ont été retrouvées sur les lieux, déclenchant une série d'arrestations impliquant A. G. et son complice, S. B. N.



Selon les premiers détails de l'enquête, S. B. N. aurait rencontré les jeunes femmes à Saint-Louis, se faisant passer pour un mystérieux « Gaindé ou faux lion » lors de cérémonies traditionnelles appelées « Simb ». Après s'être vues refuser l'hospitalité par l'oncle de S. B. N. à Louga, les deux jeunes femmes ont été confiées à A. G. C'est à ce moment que la situation a pris une tournure sombre.



À en croire le journal, A. G. aurait profité du sommeil de la jeune femme la plus âgée pour la violer. Et par la suite il a amené des hommes pour entretenir des rapports sexuels avec elles. Après la descente de la police sur place tout ce beau monde a été arrêté.



Face aux enquêteurs, l'accusé a nié les accusations retenues contre lui. Toutefois, les deux jeunes femmes ont maintenu leur version des faits lors de l'interrogatoire, pointant du doigt A. G. pour des accusations de viol et de proxénétisme. Parallèlement, S. B. N. est accusé de détournement de mineur pour avoir hébergé la jeune fille de 15 ans sans le consentement de ses parents.



Les deux jeunes femmes, quant à elles, font sont poursuivies pour « non-inscription sur un registre sanitaire ». Tous les quatre ont été présentés devant le parquet de Louga.