Ordonnance du juge: Sonko maintient le flou sur sa présence au procès

Le Doyen des Juges Oumar Maham Diallo a renvoyé le dossier de "viols et menaces de mort" opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr devant la Chambre criminelle. Dans l'avis d'ordonnance de règlement définitif aux conseils servi aux différentes parties, la date du procès n'est pas mentionnée.



Devant la presse ce jeudi, l'opposant a été interrogé sur son intention de se présenter ou non au tribunal si une date est arrêtée pour son procès. Le leader de Pastef a maintenu le flou.

" Que je répondrais ou pas à un procès, on n'est pas encore arrivé à cette étape. Et ce n'est pas ici que j'aborderai cette question. Le moment venu, j'en parlerai", a-t-il répondu.



Ce qui est sûr, ajoute-t-il, "ce n'est pas un dossier judicaire mais politique. Que les Sénégalais le sachent. C'est l'essentiel".