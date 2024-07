Ordre des avocats du Sénégal : Me Aly Fall élu bâtonnier

L’ordre des avocats du Sénégal s’est réuni hier, jeudi 25 juillet pour élire le nouveau bâtonnier. Le vote s’est bien déroulé et au final, c’est Me Aly Fall qui a été élu largement. Il a d’ailleurs obtenu 175 voix contre 78 voix pour son homologue Papa Samba Bitéye.



Selon le quotidien Les Echos, Me Mamadou Seck va donc accompagner Me Aly Fall pendant 1 an avant que ce dernier ne prenne définitivement fonction.



Pour la mission qui lui sera confiée, Me Aly Fall, le nouveau bâtonnier de l’ordre des avocats du Sénégal, devra servir ses confrères en défendant leurs intérêts.