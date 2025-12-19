Ordre national du Lion et du Mérite : le Président Diomaye décore les femmes et hommes aux "parcours exemplaires"

Au Palais de la République, le Président Bassirou Diomaye a présidé la cérémonie solennelle de réception des dignitaires décorés au titre de l’année 2025. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du président de l’Assemblée nationale, du Premier ministre et de l’ensemble des membres du Gouvernement, selon un communiqué de la Présidence du Sénégal.



À cette occasion, à travers l’Ordre national du Lion et l’Ordre du Mérite, la Nation sénégalaise a distingué des femmes et des hommes aux parcours exemplaires, incarnant le sens du devoir, la loyauté envers les institutions, l’intégrité morale et un engagement constant au service de l’État et du bien commun.



La Présidence souligne que cette cérémonie a été un moment fort de réaffirmation des valeurs républicaines, rappelant que le mérite, l’éthique et la responsabilité demeurent les fondements d’une République forte, digne et résolument tournée vers l’avenir.