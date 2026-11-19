L’Afrique subsaharienne demeure l'une des régions du monde où le sentiment de sécurité est le plus faible, Selon le rapport The Global Safety Report 2026 de Gallup.



En 2025, seuls 54 % des adultes de la région ont déclaré se sentir en sécurité en marchant seuls la nuit dans leur quartier, un taux stable mais nettement inférieur à la moyenne mondiale de 69 %. Cette tendance régionale est particulièrement visible en Afrique australe, qui concentre plusieurs des pays les moins bien classés en 2025.



L'écart entre les sexes y est particulièrement prononcé puisque « seulement une femme sur cinq (20 %) se sentait en sécurité en marchant seule la nuit en 2025, contre 38 % des hommes ».Sur l'indice plus large de l'ordre public (Law and Order Index 2025), qui évalue également la confiance dans la police et les expériences de vols ou d'agressions, les performances d'Afrique subsaharienne s'étirent d'un extrême à l'autre.



L’Afrique de l'Ouest présente des réalités contrastées en matière de sécurité quotidienne, avec deux pays occupant la dernière place mondiale de l'indice d'ordre public (Law and Order Index) en 2025.



Le rapport révèle en effet que « le Liberia et la Sierra Leone ont occupé les deux dernières positions de l'indice d'ordre public de Gallup au cours des deux dernières années » et qu'« en 2025, ils se sont retrouvés à égalité à la dernière place pour la première fois », avec un score identique de 55 sur 100.



Au Liberia, où seuls 41 % des adultes déclarent se sentir en sécurité la nuit (un des dix taux les plus bas au monde), ce score de 55 représente toutefois une progression par rapport aux 49 points de l'année précédente.



L'enquête souligne que « le score de l'indice du Liberia s'est amélioré en grande partie parce que moins de personnes ont déclaré avoir été agressées en 2025 (25 %) que l'année précédente (43 %) ».

La délinquance contre les biens pèse néanmoins lourdement sur le quotidien des habitants de ces deux pays côtiers. Selon les données recueillies par Gallup, « pour la deuxième année consécutive, les Sierra-Léonais étaient les plus susceptibles au monde de déclarer s'être fait voler de l'argent ou des biens (55 %), tandis que près de la moitié au Liberia (47 %) ont déclaré que cela leur était arrivé ». Ces chiffres expliquent pourquoi, malgré un score stable pour la Sierra Leone et une baisse des agressions au Liberia, les deux États restent lanterne rouge de l'indice mondial d'ordre public.



À l'inverse, d'autres pays d'Afrique de l'Ouest obtiennent des résultats nettement plus élevés sur ce même indice Law and Order en 2025. En tête de la sous-région figurent le Burkina Faso avec un score de 78, suivi du Sénégal (77) et du Mali (76).



Ils devancent un groupe intermédiaire composé de la Côte d'Ivoire (73), du Togo (73), du Ghana (72), du Bénin (71) et de la Guinée (70), tandis que le Niger (68), la Gambie (66), la Mauritanie (66) et le Nigeria (65) ferment la marche ouest-africaine dans le classement général publié par Gallup.