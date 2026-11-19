À l’occasion de la Journée des Forces armées, célébrée ce jeudi 19 novembre, le commandant de la Zone militaire n°6, le colonel Aba Wade, a réaffirmé l’engagement des forces armées sénégalaises dans la promotion de l’intégration sous-régionale et de la sécurité collective, notamment à travers des opérations conjointes avec les pays limitrophes.



Selon l’autorité militaire, cette orientation stratégique se traduit déjà par des actions concrètes sur le terrain, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires multiformes qui nécessitent une réponse concertée entre les États voisins.



« La Zone militaire n°6 joue pleinement sa partition dans la stratégie diplomatique du Sénégal, qui vise à densifier l’intégration sous-régionale et à promouvoir également la sécurité collective », a déclaré le colonel Aba Wade.



L'autorité a également tenu à rassurer sur la prise en compte des différentes menaces sécuritaires dans cette partie sud du pays. « La prise en compte des menaces en Zone militaire n°6 est réelle », a-t-il affirmé.



Dans cette dynamique, les forces armées sénégalaises développent une coopération opérationnelle avec les armées des pays limitrophes. « Sous la supervision du commandement, des opérations conjointes sont menées en parfaite synergie avec les pays amis limitrophes, notamment les deux Guinée et la Gambie », a précisé le colonel Wade.



Une démarche qui, selon lui, s'inscrit dans la volonté de faire de la solidarité entre les forces armées un levier essentiel de stabilité et de paix dans l'espace sous-régional.