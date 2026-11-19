La journée mondiale des toilettes est célébrée, ce jeudi 19 novembre 2026. A cette occasion, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye qui s’est rendu à Ndiébène Gandiol, dans la région de Saint-Louis a mis en avant l’urgence de garantir aux femmes et aux filles un accès à des toilettes sûres et adaptées. Cette édition placée sous le thème « Des toilettes sûres pour un avenir équitable » a ciblé particulièrement les femmes et les filles, davantage exposées aux manques d’infrastructures d’assainissement.



L’absence de toilettes adaptées menace l’intimité, la sécurité et la santé des femmes et des filles. Ce manque freine aussi la scolarité des jeunes filles, les activités économiques des femmes et leur participation à la vie sociale, ce qui fait de l’assainissement un enjeu de dignité humaine et d’égalité des chances.



Au total, 65 toilettes familiales ont été remises à des ménages démunis, avec six blocs d’hygiène installés dans des marchés, des mosquées et des écoles. Ces ouvrages visent à faciliter l’accès à des équipements sanitaires adaptés et à renforcer l’hygiène dans les lieux publics. Les bénéficiaires ont aussi reçu des serviettes hygiéniques, ainsi que des produits et du matériel d’entretien destinés aux femmes. Cette dotation répond aux besoins liés à l’hygiène menstruelle et à la gestion quotidienne des installations.



Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, avec ses partenaires et les acteurs territoriaux, a réaffirmé sa volonté de développer des services d’assainissement accessibles, inclusifs et durables pour toutes les catégories de population, sans distinction de sexe, d’âge ou de situation sociale. Cette orientation s’inscrit dans l’Objectif de développement durable (ODD) 6.2, qui fixe l’horizon 2030 pour l’accès universel à l’assainissement et à l’hygiène, avec une attention portée aux femmes, aux filles et aux personnes vulnérables.