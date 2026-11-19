Le 9e Salon monétique régional (SMR9) du Groupement interbancaire monétique de l'UEMOA (GIM-UEMOA), s’est ouvert à Dakar, jeudi 19 novembre 2026. cette rencontre de deux jours place la sécurité des paiements et l'interopérabilité au cœur des débats.



Selon les données présentées par la BCEAO, la dynamique des paiements électroniques dans l'Union s'est traduite en 2025 par un taux d'inclusion financière de 76,1 %, 284 millions de comptes de monnaie électronique (dont 93 millions actifs au dernier trimestre) et près de 17 milliards de transactions pour une valeur globale de 219 620 milliards de francs CFA.



Devenue obligatoire depuis le 2 novembre 2026, la plateforme d'interopérabilité des paiements instantanés (PI-UEMOA) comptait 165 participants connectés et offrait l'accès au paiement instantané à plus de 50 millions de personnes au 31 octobre, s'imposant désormais comme le principal vecteur des transactions électroniques régionales.



Pour le directeur général par intérim du GIM-UEMOA, Ahmed Al Moustapha Cissé, l'enjeu consiste à concilier l'essor des nouveaux usages paiements intégrés, sans contact, QR code et commerce électronique avec une maîtrise rigoureuse des risques. Il a souligné que « l'innovation ne porte durablement ses fruits que si elle s'accompagne d'une maîtrise des risques, car la confiance demeure l'actif le plus intangible et précieux dans le domaine financier », appelant à une vigilance accrue sur la protection des données personnelles, l'authentification et la continuité d'activité.



De son côté, le représentant du gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou a mis en garde contre l'aggravation des cybermenaces, marquée par l'usurpation d'identité, l'hameçonnage et l'automatisation des attaques.



Face à ces défis, la BCEAO mise sur la sécurisation des API, le renforcement de l'authentification, la généralisation du KYC et une coopération étroite avec les régulateurs des télécommunications pour protéger le canal USSD et lutter contre le SIM swap et le smishing.



Pour accompagner ces mutations, la BCEAO s'appuie sur un cadre réglementaire adapté incluant l'instruction de 2024 relative aux services de paiement et une récente instruction ajustant certains plafonds liés à la monnaie électronique ainsi que sur le Comité Fintech, le Bureau de suivi des Fintechs et le Laboratoire d'Innovation Financière de la BCEAO (LIF-BCEAO).



De son côté, le GIM-UEMOA concentre son action sur la disponibilité et la sécurité des infrastructures, la poursuite de la modernisation du schéma monétique régional .