Organigramme de l'Administration Publique : Synthèse des Départements Ministériels



Ministère de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires

Ce département s'ouvre avec un Cabinet supervisant notamment l'Inspection de l'Administration locale, le Comité de pilotage du Programme national de Développement local, ainsi que le projet d'achèvement du plan « Jaxaay » et du Programme « Tawfekh-Yakaar » désigné sous le sigle PAJ. Son Secrétariat général assure la coordination technique interne et le suivi des services déconcentrés. Les structures opérationnelles se divisent d'abord entre la Direction générale de l'Urbanisme et de l'Architecture (Planification urbaine, Aménagement urbain, Restructuration, Promotion des Pôles urbains) et la Direction générale de la Réglementation des Constructions et de l'Habitat, qui s'occupe de la promotion de l'habitat social et du suivi des politiques de logement. S'y ajoutent les directions de la Gouvernance territoriale, de la Promotion du Développement territorial, de l'Aménagement du Territoire, et de la Coopération décentralisée.



Au titre des autres administrations, on note la tutelle de l'Agence nationale de l'Aménagement du Territoire, de l'Agence de Développement municipal, de l'Agence nationale de l'état civil, du Fonds pour l'Habitat social et du Guichet Unique pour le projet de logements sociaux.



Ministère des Infrastructures



L'organisation de ce ministère régalien débute avec un Cabinet classique et un Secrétariat général chargé du contrôle de gestion et des archives. Le bloc des Directions se scinde en deux branches maîtresses : la Direction générale des Constructions (bâtiments administratifs, intérieurs, scolaires, sanitaires et d'enseignement supérieur) et la Direction générale des Infrastructures Routières et du Désenclavement (Planification routière, Régulation des Autoroutes, Stratégies de désenclavement et promotion de l'intermodalité). Ce pôle est complété par les directions des infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et sportives. Les structures autonomes rattachées englobent le Centre de Formation et de Perfectionnement des Travaux Publics, l'Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE), le Laboratoire National de Reference dans le domaine du Bâtiment et des Travaux publics, ainsi que divers programmes d'urgence liés au développement communautaire, à la modernisation des axes frontaliers et des villes.



Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions



Ce portefeuille concentre ses activités de Cabinet et de Secrétariat général autour de l'évaluation des politiques d'information et de l'informatique. Ses directions spécialisées se limitent à la Direction de la Communication et à la Direction des Relations avec les Institutions. La seule entité administrative externe placée sous sa tutelle est le Bureau d'information et de communication du Gouvernement, connu sous le sigle BIC-GOUV.



Ministère de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire



Ce département intègre à son Cabinet le Fonds d'Appui à l'Économie sociale et solidaire. Ses directions techniques s'articulent autour de la Promotion de l'Économie sociale et solidaire, de la Microfinance et de l'Inclusion financière, complétées par la direction des Stratégies et de la Prospective. Trois structures financières majeures y sont rattachées : le Fonds d'Impulsion de la Micro Finance, le Fonds national de la Microfinance, et le Fonds de Développement de la Microfinance Islamique au Sénégal.



Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage



Ce grand ministère présente la particularité d'inclure, en plus de son secrétariat général standard, un Cabinet du Ministre chargé de l'Élevage. Le large spectre de ses directions opérationnelles couvre l'Agriculture, la Protection des Végétaux, l'Horticulture, la Modernisation de l'Équipement rural, le Financement et le Partenariat avec les Organisations, ainsi que les Bassins de Rétention et les Lacs artificiels. S'y ajoutent les directions de l'Élevage, des Services vétérinaires, des Industries animales et du Développement des Équidés. Le vivier d'administrations rattachées est immense : il intègre les centres de formation professionnelle horticole, agricole et maraîchère, l'Agence nationale d'Insertion et de Développement agricole (ANIDA), le Programme des Domaines agricoles communautaires (PRODAC), le Fonds d'Appui à la Stabulation, le Centre national d'Aviculture de Mbao, le Centre de Perfectionnement des Éleveurs de Labgar et le Ranch Djibo Leyti KA de Dolly.



Ministère des Télécommunications et du Numérique



Ce département dispose d'un Cabinet comprenant le Comité de Gouvernance du numérique. Ses directions clés prennent en charge les Technologies de l'Information et de la Communication, la Promotion de l'Économie numérique et des Partenariats, les Télécommunications et les Postes. Il héberge au titre des administrations externes le Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications ainsi que la Commission d'évaluation, d'appui et de coordination du programme « Sénégal Connect Startup ».



Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme du Service Public



Ce ministère intègre à son Cabinet la Commission de Supervision et de Régulation des Institutions de Sécurité sociale, tandis que son Secrétariat général pilote la Cellule d'Appui et d'Assistance à la Fonction publique territoriale. Le pôle opérationnel se structure autour de la Direction générale de la Fonction publique (gérant les études, la législation, le contentieux, la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des compétences et des carrières) et de la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale, responsable des relations de travail, de la protection sociale, ainsi que de la sécurité et santé au travail. S'y greffent les directions de la Transformation du Secteur public et des Systèmes d'Informations. Ses structures autonomes rattachées comprennent le Centre médico-social de la Fonction publique, l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), la Caisse de Sécurité sociale (CSS) et l'Institution de Coordination de l'Assurance maladie obligatoire (ICAMO).



Ministère de la Jeunesse et des Sports



Ce ministère s'appuie sur un Secrétariat général qui coordonne la Cellule d'Appui et de Suivi des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Ses services déploient plusieurs bras techniques : la Direction générale de la Jeunesse (Activités socio-éducatives, Vie associative, Protection sociale des Jeunes, Éducation populaire), la Direction générale du Service civique national et du Volontariat (Engagement volontaire), et la Direction générale des Sports (Activités physiques et sportives, Sport de haut Niveau). Le Centre national d'Éducation populaire et sportive (CNEPS) constitue son principal démembrement administratif.



Ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme



Ce département comprend un Cabinet gérant le Secrétariat permanent du Conseil sénégalais du Tourisme et le Crédit hôtelier et touristique, doublé d'un Cabinet du Ministre chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique. Ses directions opérationnelles s'étendent de la Culture (Patrimoine, Arts, Livre, Cinématographie, Audiovisuel) aux Investissements touristiques, à la Promotion et Réglementation touristique, à l'Artisanat, et à l'Encadrement des entreprises informelles. Ses structures associées sont particulièrement riches : École nationale de Formation hôtelière et touristique, Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), Maison de la Culture Douta Seck, Orchestre national du Sénégal, Biennale de l'Art africain contemporain, Bibliothèque nationale, Monument de la Renaissance africaine, et le Commissariat du mémorial de Gorée.



Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et Technique



Ce ministère ferme la marche des documents présentés. Son Cabinet s'appuie sur le Centre national d'Information et de Documentation, tandis que son Secrétariat général coordonne les cellules classiques liées au genre, aux affaires juridiques, aux marchés publics et à l'informatique.