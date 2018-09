Organisation des JO de la Jeunesse 2022: Le CIO vote le Sénégal

Il est quasiment certain que le Sénégal organisera les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) de 2022. En effet, il ne reste plus qu’à entériner, en octobre prochain, à Buenos Aires, la décision qui fera du Sénégal, le premier pays africain à abriter cet évènement.



Les JOJ sont un événement réservé à 3.000 à 4.000 athlètes âgés de 15 à 18 ans. Ces Jeux d’été pour les juniors ont déjà eu lieu à Singapour (2010) et à Nankin (2014), tandis que la 3ème édition se tiendra du 6 au 18 octobre 2018 à Buenos Aires.