Origine du coronavirus: « Toutes les hypothèses restent ouvertes », selon l’Oms

L’Organisation mondiale de la santé (Oms) a indiqué que des analyses et études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l’origine de la Covid-19 après qu’une équipe d’experts a conclu une mission en Chine.



« Certaines questions ont été soulevées quant à savoir si certaines hypothèses ont été écartées. Après avoir parlé avec certains membres de l’équipe, je souhaite confirmer que toutes les hypothèses restent ouvertes et nécessitent des analyses et des études supplémentaires », a déclaré le directeur général de l’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse organisée virtuellement depuis Genève.



Après un séjour de quatre semaines à Wuhan, en Chine, l’équipe d’experts avait annoncé mardi dernier, n’avoir pu percer les origines de la pandémie de Covid-19. Selon l’agence sanitaire mondiale de l’Onu, l’équipe internationale d’experts chinois et de l’Oms a permis « de mieux comprendre les premiers jours de la pandémie, et a identifié des domaines nécessitant des analyses et des recherches plus approfondies ».



Pour l’Oms, cette mission conjointe d’experts internationaux et chinois a constitué une étape scientifique « très importante » dans des circonstances « très difficiles ». Par ailleurs, elle estime qu’une partie de ce travail peut se situer en dehors du mandat et de la portée de cette mission. « Nous avons toujours dit que cette mission ne trouverait pas toutes les réponses, mais se penchera sur des informations importantes qui nous permettent de mieux comprendre les origines du virus », a précisé le Dr Tedros.



En attendant, l’Oms entend poursuivre le travail « pour obtenir les informations dont nous avons besoin pour répondre aux questions qui restent encore sans réponse ». « Nous sommes encore loin de comprendre l’origine du coronavirus et la chaîne de transmission aux humains, mais avant d’aller en Chine, nous savions déjà que cela prendrait du temps et que ce n’était qu’un premier pas », a fait valoir de son côté, Peter Ben Embarek, le chef de l’équipe de l’Oms, qui a enquêté en Chine. « L’objectif n’était pas tant de trouver l’origine du coronavirus, mais de comprendre quelles sont les pistes à explorer plus en avant », a affirmé la virologue néerlandaise, Marion Koopmans, membre de l’équipe.