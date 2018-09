Ouakam fait dans la menace : Ou leurs fils sont libérés, ou il n’y aura pas d’élection à…

L’emprisonnement des 7 jeunes de l’Us Ouakam suscite la colère de leurs parents ainsi que des habitants de ce village. Pour le faire savoir, ils ont organisé une grande Assemblée générale qui a vu la participation des dignitaires léboue, des supporters ou membre du club fanion de cette localité.



Selon eux, le long séjour de ces jeunes à Rebeuss est, non seulement incompréhensible, mais illégale. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’ils ont demandé à l’Etat de rectifier le tir en les faisant sortir de prison.



Sur leur lancée, les Ouakamois préviennent le chef de l’Etat qu’il n’y aura pas d’élection présidentielle dans leur contrée si leurs fils ne sont pas libérés. Et le délai accordé au gouvernement est deux (2) mois. Passé ce délai, ils préviennent qu’ils vont dérouler d’autres plans d’action pour montrer leur courroux.



L’arrestation des 7 Ouakamois fait suite aux échauffourées entre l’Us Ouakam et le Stade de Mbour survenues en juillet 2017 au Stade Demba Diop, lors de la finale de la Coupe du Sénégal. Ces rixes avaient fait 8 morts dans les rangs des Mbourois.