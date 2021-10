Ouakam: une femme de ménage accouche à 5 mois et jette le fœtus à la plage

Awa Aïssatou Diop, une domestique âgée de 21 ans, a été arrêtée pour interruption volontaire de grossesse. La mise en cause a donné naissance avant terme à un fœtus de 5 mois avant de s’en débarrasser discrètement en le jetant à la plage de Ouakam, un quartier de Dakar.



La jeune fille, qui ne savait pas qu’elle était suivie par un passant qui l’a suspectée, a été interpellée par ce dernier qui l’a remise à la gendarmerie. En effet, raconte-t-elle devant la barre du tribunal des Flagrants délits de Dakar, le jour des faits, elle a accouché d’un fœtus et à l’aide d’un couteau, elle a coupé le cordon ombilical avant de plonger le fœtus dans un sachet puis s’est dirigée à la plage de Ouakam.



Suivie par un passant, elle a été vite interpellée par celui-ci et conduite à la gendarmerie de la localité.



Jugée lundi, elle a tenté de convaincre le juge en expliquant qu’elle ignorait son état de grossesse. « Je n’ai observé aucun changement sur mon corps. Je ressentais des douleurs et j’ai pris des antibiotiques et 4 cuillères d’un sirop » que lui aurait donné sa grande-sœur pour la soulager de ses insomnies, a-t-elle soutenu.



Des allégations qui n’ont pas convaincues le parquet qui a requis 2 mois de prisons ferme. Elle a été finalement condamnée à 1 mois de prison ferme.