Ouest-Foire: le jeune natif de Mboro Ngalgou Ndiaye poignardé à mort par un automobiliste

Tragique fin du jeune Ngalgou Ndiaye. Dans la nuit de vendredi à samedi, à l’intersection qui suit la Brioche Dorée de Ouest Foire, une violente dispute entre deux automobilistes a viré à la bagarre. L’un d’entre est allé chercher un couteau dans son véhicule pour en planter plusieurs coups au jeune Ngalgou qui s’affale et gît dans son sang avant de trépasser.

Son meurtrier a ensuite pris ses jambes à son coup filant à vive allure à bord de son véhicule.



Les versions sur les causes de ce meurtre varient. Selon Vox Populi, si certains parlent de choc entre les deux automobilistes, d’autres évoquent une histoire qui a commencé aux abords de la Brioche Dorée avant qu’ils ne se rejoignent à l’intersection pour y solder de façon mortelle leurs comptes.



Le jeune défunt Ngalgou qui est originaire de Mboro, habitait dans les parages, des membres de sa famille et ses voisins ont d’ailleurs débarqué sur place alors que la foule grossissait et s’énervait.



En tout cas, le corps de la victime a finalement été enlevé par les sapeurs-pompiers alors que les gendarmes procédaient aux constats et premières enquêtes. Le jeune Ngalgou Ndiaye sera enterré ce samedi à Mboro.



Les populations de Ouest foire étaient furieuses, hier nuit, dénonçant l’insécurité dans leur localité. Pour rappel, il y a un mois jour pour jour, un autre individu y avait été poignardé à mort pour une affaire de téléphone portable. C’était le 1er septembre dernier