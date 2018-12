Ouf de soulagement à Touba : une bande de redoutables agresseurs arrêtés

Le nouveau commissariat de Touba s’implique résolument dans la sécurisation de la ville sainte. En effet, lors d’une opération menée de main de maitre par les hommes du commissaire Abdou Lèye, une redoutable bande d’agresseurs qui perturbaient le repos des habitants de cette localité.



En plus de ce triomphe, les limiers ont mis la main sur un important lot d’armes ainsi que des objets volés, livre L’observateur. Les malfaiteurs (M. Diagne, C. S. Daby, B. Mbengue et El H. Seck) ont été déférés au parquet de Diourbel.



Les quatre individus qui ont reconnu les faits sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vols multiples commis la nuit avec usage d’armes…