En Ouganda, à quelques jours d’élections cruciales, le parti au pouvoir, le NRM, peut compter sur un soutien indéfectible d’une partie de la population.



Pour ces électeurs, le président actuel incarne la stabilité et le développement, face à une opposition perçue comme une menace pour la paix.



Lydia Nansangwawo, vice-secrétaire de la task force nationale du NRM, rejette les promesses de l’opposition, qu’elle juge floues et dangereuses. Pour elle, le pays actuel, avec sa sécurité et sa stabilité, n’a pas à être remplacé par un projet incertain.



Ces gens (l’opposition) nous promettent un nouveau pays, mais nous ne savons pas ce qu’ils veulent dire. Nous sommes sûrs de ce pays, nous apprécions ce que notre président a fait pour nous, et nous profitons de la paix et de la sécurité que nous avons.



Flavia Atubera, commerçante, témoigne de l’impact positif du président sur la vie des femmes en Ouganda. Selon elle, le pays a connu des avancées majeures depuis son arrivée au pouvoir, notamment en matière de droits et de liberté pour les femmes. »



Nous aimons tellement notre président parce qu’il a fait beaucoup pour l’Ouganda. Quand il est arrivé, nous étions en retard sur beaucoup de choses, mais aujourd’hui, nous avons la paix. Nous, les femmes, nous n’étions pas reconnues dans la communauté, mais maintenant, nous sommes libres de faire ce que nous voulons.



Henry Okello, menuisier, met en garde contre les risques de chaos que pourraient provoquer les tensions politiques. Pour lui, la priorité est de préserver l’unité et la sécurité du pays, qu’il chérit : nous demandons à ceux qui essaient de semer le chaos dans cette campagne politique d’arrêter. Notre sécurité est très solide, et quiconque tentera quelque chose sera arrêté et ira en prison. Nous devons rester unis et travailler ensemble pour notre pays. Nous aimons notre pays.



Alors que l’Ouganda se prépare à des élections sous haute tension, ces témoignages reflètent une partie de la population attachée à la stabilité actuelle. Pour ces électeurs, le président en place reste le garant de la paix et du développement, malgré les critiques de l’opposition et les défis persistants