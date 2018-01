Ouganda: Museveni charge la mission de l'ONU en RDC

« L'opération des Nations unies en RDC préserve le terrorisme », affirme Yoweri Museveni dans ce communiqué. « Les terroristes sont faibles. Ils ont eu la liberté de mouvement et l'espace mais n'ont pas progressé dans leurs entreprises. S'ils étaient forts, ils auraient beaucoup plus d'impact. »



Le communiqué cinglant a été publié après la rencontre du président avec une équipe de l'ONU menée par Dmitri Titov. Ce dernier enquête sur la récente attaque dans l'est de la RDC qui a fait 15 morts chez les casques bleus tanzaniens. Une attaque attribuée aux rebelles ADF. Peu de temps après, une offensive avait été lancée par l'armée ougandaise depuis la frontière. Les UPDF avaient alors revendiqué la mort d'une centaine d'ADF. Un bilan non confirmé du côté de la RDC, ni de la Monusco.



Côté ougandais, le porte-parole de l'armée a affirmé en début de semaine que les UPDF sont prêtes à soutenir la RDC, si elle en faisait la demande, sans faire mention d'un possible renfort terrestre. Un sujet sensible, car la Cour de justice internationale a déjà condamné l'Ouganda pour violation de la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo.