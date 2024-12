Ouganda : le procès de l’opposant Kizza Besigye reporté, l'ONU préoccupée

Le procès est reporté au 7 janvier 2025. Les Nations unies dénoncent les conditions d’extradition de l’opposant.



En Ouganda, l’opposant Kizza Besigye, qui devait comparaitre ce mardi 10 décembre devant le tribunal, a vu son procès être ajourné. Et pour cause, son avocate principale n’a pas obtenu l’autorisation de plaider.



L’audience a donc été repoussée de plus de trois semaines. Une déception pour l’homme et ses avocats qui espéraient un report limité à une semaine.



Médecin et homme politique ougandais, Kizza Besigye est aussi un ancien colonel de l’armée ougandaise. Celui qui a été candidat aux élections présidentielles de 2001 et 2006 est accusé de menace à la sécurité nationale. Il a été arrêté en novembre dernier au Kenya, dans des conditions encore floues.



Les Nations unies et plusieurs organisations des droits de l’homme ont exprimé leur préoccupation concernant le rôle joué par le Kenya dans l’extradition de cet opposant au régime du président Yoweri Museveni.