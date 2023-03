Oumar Sarr parle de sa relation avec Wade et son fils

Le ministre des Mines et de la géologie, Oumar Sarr a évoqué ses rapports avec l’ancien président Abdoulaye Wade et son fils Karim. Dans une interview avec L’Obs, l’ancien cadre du Parti démocratique sénégalais (PDS) parle de relation « intacte ».



« Comme je l’ai dit tout à l’heure, l’affection pour le président Wade est restée intacte. Le Lycée de Dagana porte son nom. Je n’ai pas encore eu l’occasion de le rencontrer depuis la création de notre parti. Je prends toujours de ses nouvelles », a-t-il dit en ce qui concerne le pape du Sopi.



Pour Karim Wade, le ministre Sarr dira : « Il est aussi un frère. Ses 3 ans de prison et le combat que nous avions mené pour sa libération et sa réhabilitation politique avaient renforcé nos relations personnelles. Il m’a appelé quand j’étais malade de covid et hospitalisé. La rupture politique a distendu la relation personnelle avec Karim Wade, et c’est normal. La proximité politique que j’avais avec le président Wade a été et demeure exceptionnelle. Elle est inaltérable ».