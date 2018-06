Ourossogui: disparition d'un enfant de 3 ans depuis trois jours

La disparition d'un enfant âgé seulement de deux inquiète de plus en plus les habitants de Ourossogui (région de Matam). Depuis trois jours, parents, proches, voisins et autorités de la gendarmerie fouillent cette localité et ces environs, pour retrouver le jeune Mame Khass. En vain.



La brigade de Ourossogui a ouvert une enquête et procédé à des auditions de parents et proches de de l'enfant, sans pour autant procéder à des interpellations.

Pour le moment, malgré les nombreuses supputations et rumeurs qui circulent, personne n'est en mesure de dire si Mame Khass a été kidnappé ou tué.