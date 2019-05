Ousmane Sonko: « Macky Sall va quitter le pouvoir, c’est une certitude »

Ousmane Sonko, le leader parti Pastef/les Patriotes a qualifié le Président Macky Sall de ‘’dictateur rampant’’. Il précise que le chef de l’Etat qui dit-il, « compte réduire l’opposition à sa plus simple expression », aura une opposition en face de lui.



« Macky Sall est un dictateur rampant. Il a son projet totalitaire. Il a longtemps théorisé par ses officines, en annonçant dès son accession au pouvoir qu'il allait réduire l’opposition sénégalaise à sa plus simple expression. Seul un dictateur peut parler comme ça », déclare le leader du Pastef.



A l’en croire, « des lors que vous dites que je suis contre Macky Sall, c’est des insultes, des diffamations, des mensonges au quotidien, une traque permanente, l’instrumentalisation de la justice. Je veux rassurer ici Macky Sall, il aura une opposition en face de lui, une opposition ferme pour ne pas dire radicale. Le pouvoir n’est pas éternel. Aucun pouvoir n’est éternel. Il quittera le pouvoir. Ça, c’est une certitude ».



Ousmane Sonko de rappeler : « Vous savez, il y a 7 mois de cela, je vous disais que l’inauguration du Ter n’est que de la poudre aux yeux. Et que je l'ai défié de faire un aller retour. S’il part à Diamniadio et qu’il revient avec le Ter, on avait crié aux oiseaux de mauvaise augure ».