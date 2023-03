Ousmane Sonko à Léona Niasséne: « nous devons protéger nos guides religieux »

Reçu par le porte-parole de la communauté Tidjianiya de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Babacar Niass, le leader de Pastef, Ousmane Sonko a tenu à rassurer son monde sur ses positions concernant les guides religieux. Il a soutenu dans son discours que "nous devons protéger nos guides religieux".



(...) On a dit depuis le début que nous n'utilisons pas la religion à des fins politiques. C'est celui qui ne connaît pas la religion qui peut penser qu'on peut jouer avec. Pour cette raison nous estimons que nous devons être les premiers à accompagner et protéger nos guides religieux. Cela veut dire que nous ne devons pas essayer de leur faire faire ou de leur faire dire ou d'essayer de les utiliser sur des sujets qui peuvent semer de la confusion et mettre à mal leur crédibilité. Les protéger doit être notre devoir premier", a indiqué le leader de Pastef dans des propos recueillis par nos confrères de Dakaractu.