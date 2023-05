Ousmane Sonko a fait un pourvoi en cassation, son inégibilité "suspendue"

Les conseils de Ousmane Sonko ont saisi, la Cour suprême aux fins de casser la décision rendue par la Cour d’appel de Dakar, le 8 mai dernier. Selon Les Échos, qui donne l’information, la Défense s’est pourvue en cassation vendredi. Ainsi, leur client se remet en selle et retrouve son éligibilité. Provisoirement ou définitivement ? Réponse dans deux mois pour le verdict de la Cour.



Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, disposait d’un délai de six jours après avoir été condamné à une peine de six mois avec sursis, et 200 millions F CFA dommages et intérêts pour diffamation et injures publiques.



Un verdict qui rendait le maire de Ziguinchor et candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle inéligible si l'on se fie à l'article 39 du code électoral.