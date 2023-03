Ousmane Sonko annonce la suspension de son avocat, Me Ousseynou Fall

'Maître Ousseynou Fall, l'un de mes principaux avocats, vient de m’informer de sa suspension par le bureau de l’ordre des avocats du Sénégal, sur plainte du juge en charge du dossier, Pape Mohamed Diop, suite à des échanges lors de l’audience du 16 mars dernier", a annoncé Ousmane Sonko sur sa page Facebook.

D'après lui, "cette décision, qui n’a pour objectif que d’affaiblir ma défense à moins de 24 heures du procès, atteste du parti pris flagrant du bâtonnier et de l’Ordre pour la partie civile".

Le leader de Pastef fustige l'attitude du bâtonnier de l'ordre des avocats. "Un bâtonnier et un Ordre qui sont restés insensibles aux multiples agressions physiques dont ont été victimes leurs collègues, gazés et brutalisés par les forces de l’ordre sous les projecteurs des caméras du monde entier".

"Le comble avec Macky, en fin de second et dernier mandat, c’est d’avoir quasiment réussi à asservir tous les secteurs, au grand dam de la démocratie et de la justice", a déploré Ousmane Sonko.

Pour rappel, après plusieurs incidents d’audience et des scènes de violences dans plusieurs endroits de Dakar, le procès pour diffamation opposant Ousmane Sonko, le leader de Pastef, au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, a été renvoyé au 30 mars.



