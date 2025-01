Ousmane Sonko aux militants de Pastef : "on ne doit pas menacer le président de la République"

Lors de son live ce dimanche 5 janvier, Ousmane Sonko a pris un moment pour expliquer les rouages du fonctionnement d'un État et la manière dont certaines décisions sont prises au niveau de la République, s’adressant directement à ses militants, aux Sénégalais et aux Sénégalaises. Selon lui, il existe des règles strictes qui régissent les nominations au sein de l’administration publique et auxquelles le président de la République doit se soumettre.



Il a précisé que pour certains postes clés, le choix des personnes ne relève pas directement du président. "Il y a des règles qui s'appliquent et auxquelles le président doit se soumettre. Les choix pour certains postes viennent de propositions faites par des membres de différentes catégories socio-professionnelles", a-t-il expliqué. Cette clarification visait à mettre en lumière que certains processus de nomination échappent au contrôle direct du Président Diomaye.



Concernant le cas spécifique de Aoua Bocar Ly Tall, Ousmane Sonko a précisé qu'il avait été saisi directement par le Président Diomaye pour donner son avis sur la nomination de ce dernier au CNRA. Selon Sonko, il avait alors donné son approbation. "Donc, si quelque chose ne va pas, je suis tout aussi responsable que le chef de l'État", a-t-il reconnu, assumant ainsi une part de responsabilité dans cette décision.



Dans cette même logique, Sonko a interpellé les militants de Pastef, leur demandant de revoir leur méthode de contestation de certaines décisions. Selon lui, "un État ne fonctionne pas dans les détails" et il n’est pas acceptable pour les membres du parti d'exiger quoi que ce soit du président de la République. "On ne doit pas menacer le président de la République", a-t-il insisté, soulignant la nécessité de respecter les institutions et de laisser les responsables œuvrer sans pression.



Le leader de Pastef a également mis en garde ses partisans contre certains pièges, les appelant à faire preuve de discernement et de vigilance face à des situations qui pourraient déstabiliser leur Parti. "Soyez attentifs et ne tombez pas dans certains pièges", a-t-il averti, cherchant ainsi à maintenir la discipline et l’unité au sein de son parti, tout en rappelant l’importance de l’indépendance des décisions politiques au niveau de l’État.



Cette déclaration témoigne d’une volonté de renforcer la cohésion au sein de Pastef tout en rappelant les règles qui gouvernent un Etat.