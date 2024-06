Ousmane Sonko avertit ceux qui veulent semer la discorde entre lui et le Président Diomaye

Les militants et sympathisants du Pastef peuvent être rassurés du tandem Diomaye -Sonko. En effet, lors de la conférence publique, organisée par la Jeunesse patriotique du Sénégal, Ousmane Sonko a averti l'opposition qui à l'en croire n'attendent que la zizanie s'installe entre "lui et son frère".



« L’objectif premier de l’opposition du Sénégal, c'est de me mettre en conflit avec Bassirou Diomaye Faye. C’est pourquoi j’affirme qu’il n’y aura pas d’opposition au Sénégal, parce que la personne qui réussira à s'immiscer entre Diomaye et moi n’est pas encore née. Ils peuvent aller voir ailleurs. Si seulement ils savaient », a déclaré le leader du Pastef.



Revenant sur les critiques et les sorties de certains membres de l’opposition et de la société civile, l'homme politique a indiqué la voie à suivre pour ces militants. « J’ai été désigné comme chef du gouvernement et je compte remplir ma mission, qu’il n’en déplaise à certains», lance t-il. Avant de catégoriser ces détracteurs en trois notes : « ceux qui croient toujours qu’ils pourront à nouveau détenir les rênes du pouvoir s’ils parviennent à semer la discorde entre Diomaye et moi, pensant que c’est moi qui prends les décisions à la place de Son Excellence. Ceux qui nous haïssent, pensant que nous sommes responsables de leur perte du pouvoir et des avantages dont ils abusaient. Ceux qui pensent pouvoir obtenir ce qu’ils veulent du Président Diomaye s’ils réussissent à m’écarter », a laissé entendre Sonko.



Pour lui : « C’est mal connaître Son Excellence. Le Président Diomaye n’est pas une marionnette. S’ils savaient vraiment la vérité, s’ils connaissaient Son Excellence, ils prieraient pour que j’aie une longue vie, car je suis une délivrance pour eux », a ironiquement affirmé le leader du Pastef.



Il en conclut avec cette révélation : « À plusieurs reprises, j’ai supplié le Président Diomaye de revenir sur certaines de ses décisions vis-à-vis de ces gens. Il arrivait même parfois qu’il me demande si ces gens n’ont pas réussi à m’atteindre mystiquement. »