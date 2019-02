Ousmane Sonko donne aux électeurs les critères qui font un bon Président

Le candidat de la coalition "Sonko Président" qui dans son programme promet la rupture d’avec le système, livre les trois critères qui doivent guider les électeurs à élire le bon Président au soir du 24 février 2019.



Pour lui, ce choix ne doit pas être guidé par une appartenance ethnique ni religieux, mais plutôt de chercher à savoir si le candidat à élire fait partie des personnes intègres, savoir s’il a les compétences pour diriger un pays et surtout est ce qu'il est patriote", a déclaré Ousmane Sonko lors de son passage à la Rts.



Toutefois, le leader du "Parti Pastef les Patriotes", n'a pas manqué de décrier les 7 ans de règne du Président Macky Sall, « pendant lesquels les moyens de l'Etat ont été utilisés à des fins politiques et non républicaines ».